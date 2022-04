"Concerto Barocco", con il maestro Pappano nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone a Piazza Navona

(Adnkronos) - Un concerto straordinario per celebrare il periodo di maggiore splendore dell’arte genovese a cavallo tra il Seicento e il Settecento: Questo il “Concerto Barocco”, che si è tenuto a Roma il 20 aprile, con il maestro Antonio Pappano che ha diretto l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nella cornice della Chiesa di Sant’Agnese in Agone, a Piazza Navona. Trasmesso in streaming sul sito web di Webuild, ha coinvolto ed emozionato il pubblico grazie alle suggestive proiezioni in diretta a Roma, sulla facciata della Chiesa di Sant’Agnese in Agone, e a Genova, a Piazza de Ferrari sulla facciata di Palazzo Ducale. L’evento rientra tra le diverse iniziative del progetto culturale 'Superbarocco', dedicato al barocco genovese, per cui Webuild ha deciso di affiancare il Comune di Genova e le Scuderie del Quirinale e segue l’inaugurazione a Roma, avvenuta il 25 marzo scorso, della grande mostra 'Superbarocco'.