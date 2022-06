Con 'Love Mi' Fedez e J-Ax infiammano Milano

(Adnkronos) - Hanno fatto ballare tutta piazza del Duomo Fedez e J-Ax che si sono ritrovati sul palco di ‘Love Mi’, il live gratuito e benefico andato in scena in piazza del Duomo davanti a 20mila persone. Ventidue gli artisti sul palco, oltre a degli special guest, tra cui Orietta Berti e Jake La Furia, che per oltre sei ore hanno emozionato il pubblico a ritmo di musica. Il fine è benefico: raccogliere fondi a favore di Tog -Together to Go, la onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.