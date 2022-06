Comunicazione: Magnoni (Marelli), “Sempre più targettizzata per via situazione mondiale. Individuo sempre più coinvolto”

(Adnkronos) - “Il Forum della Comunicazione è un’eccellente opportunità di confrontarsi su temi attuali, ma anche un’occasione di apprendimento e condivisione per coloro che hanno voglia di svolgere questa professione”. Così l’Head of Institutional Relations EMEA di Marelli, Alessandro Magnoni, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Vivendo in un momento molto particolare, tra pandemia e guerra, stiamo andando sempre più verso una comunicazione targettizzata e precisa che coinvolge l’individuo come consumatore e dipendente delle realtà aziendali”, ha concluso.