Comunicazione: Falcone (Qualtrics), “Forum è opportunità per relazionarci e per entrare nel mercato italiano”

(Adnkronos) - “Il forum rappresenta per noi un’opportunità per relazionarci con le altre aziende collegate alla comunicazione. Le tematiche di questo evento, quali l’employer branding e il digital communication, sono centrali per noi per poter atterrare sul mercato italiano”. Così il Country Leader di Qualtrics, Raffaele Falcone, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Qualtrics mette al centro della propria strategia il miglioramento delle relazioni con i collaboratori e i clienti, lo facciamo con una piattaforma che mette in risalto l’empatia. Questa si sviluppo in tre aree: ascolto; analisi e azione”, ha concluso.