Comunicazione: Colaianni (Volocom), “Cresce mole informazioni, uomo aiutato da nuove tecnologie”

(Adnkronos) - “Il Forum Comunicazione rappresenta una pietra miliare nel contesto della comunicazione. E’ un momento dove si condividono esperienze con colleghi di altre aziende e quindi un modo per comprendere nuove strategie di comunicazione”. Così il Direttore Commerciale di Volocom, Emilio Colaianni, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Volocom è un’azienda informatica che nasce per la gestione di grosse mole di informazioni che crescono in maniera esponenziale. Le informazioni, oramai, sono troppe e le tecnologie a supporto dell’uomo sono necessarie per avere una pronta una reazione agli eventi”, ha concluso.