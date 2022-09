Commercio estero, Melilli (Pd): "Imprese italiane brillanti, difendere Made in Italy in Europa"

(Adnkronos) - "I dati così brillanti che ci arrivano sull'export sono la conferma di un trend lungo, non occasionale. C'è una brillantezza oggettiva delle imprese italiane, soprattutto nel Made in Italy. La forza italiana è nella qualità dei nostri prodotti e nell'eccellenza della nostra manifattura. C'è da non distrarsi su questo e da fare di più: aiutare la crescita delle imprese che vogliono esportare e fare in modo che la battaglia europea sulla difesa del Made in Italy sia una condotta con grande forza dall'Italia". Così il deputato Pd e presidente della Commissione Bilancio, Fabio Melilli, a margine della seconda giornata di lavori della festa nazionale della Confederazione AEPI a Labro.