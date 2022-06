Comics & Games Factory, un trampolino di lancio per i giovani creativi under 35

(Adnkronos) - Un luogo dove poter proporre le proprie idee e progetti imprenditoriali e un trampolino di lancio per i giovani creativi under 35. Questo in sintesi il il progetto “Comics & Games Factory”, presentato nei giorni scorsi a Milano presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Una call for ideas promossa da Lucca Crea srl e Lucca Comics & Games con la partnership esclusiva di Intesa Sanpaolo, che ha come obiettivo quello di trovare e premiare le idee più innovative in vari mondi, dagli esport e i videogame, passando per content creation, web comics e webtoon. A presentare il progetto sono stati Emanuele Vietina, Direttore Generale di Lucca Comics & Games, Claudia Vassena, Responsabile Sales&Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo, e Sara “Kurolily” Stefanizzi, una delle più importanti streamer e content creator italiane e ambassador dell’iniziativa, che in prima persona ha raccontato di come si possa riuscire a trasformare la propria passione in un lavoro.

Fino al 4 agosto, tutti gli under 35 potranno presentare i loro progetti online sul sito della Comics & Games Factory, dopodiché una giuria selezionerà i tre progetti migliori, ai quali verrà offerto un programma di coaching durante il quale alcuni tra i più importanti manager del settore accompagneranno i ragazzi nel migliorare e sviluppare ulteriormente le loro idee. I progetti finalisti saranno poi presentati nell’area Intesa Sanpaolo nel corso della prossima edizione di Lucca Comics & Games (dal 28 ottobre all’1 novembre), dove verrà annunciato anche il progetto vincitore del finanziamento che aiuterà a realizzare l’idea vincente.