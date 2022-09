Comi: “Mostriamo complessità del cervello e importanza della ricerca"

(Adnkronos) - A margine della conferenza stampa di presentazione della mostra Human Brains, Preserving the Brain - Forum on neurodegenerative diseases”, quarta fase del progetto dedicato alle neuroscienze realizzato da Fondazione Prada in collaborazione con 13 tra i più importanti istituti e università di neuroscienze a livello internazionale, Giancarlo Comi, neurologo e Presidente del comitato scientifico di “Human Brains”, ha illustrato l’intento con cui è stato svolto il grande lavoro di ricerca che ha permesso la creazione della mostra, della quale ha descritto le principali caratteristiche.