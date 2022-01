(Adnkronos) - Per lo spazio l’Italia intende investire, tra risorse nazionali e provenienti da Next Generation Eu, qualcosa come “4,5 mld di euro. Sono un sacco di soldi: il governo italiano ha fatto una scelta industriale e di strategia del Paese”. Lo sottolinea il ministro per l’Innovazione Tecnologica Vittorio Colao, a margine della 14esima Conferenza Europea sullo Spazio, al Palais d’Egmont a Bruxelles.