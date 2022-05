(Adnkronos) - Silvio Cocco, Fondatore e Amministratore delegato di Tekna Chem, ha parlato alla stampa in occasione della seconda giornata del GIC, la kermesse di rilevanza internazionale interamente dedicata al calcestruzzo e agli operatori del settore. La novità portata da Tekna Chem alla manifestazione piacentina ha dell’incredibile: un calcestruzzo in grado di durare e mantenersi inalterato per ben 300 anni.