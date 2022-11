Coca-Cola, rinasce lo stabilimento di Gaglianico, Pierini "Un investimento nel segno della sostenibilità"

(Adnkronos) - Taglio del nastro per il nuovo stabilimento Coca-Cola HBC a Gaglianico (Bi), destinato alla produzione di bottiglie in pet riciclato. "Oggi dopo otto anni riapriamo uno stabilimento nel segno della sostenibilità ambientale - ha dichiarato Giangiacomo Pierini, Direttore Corporate Affairs and Sustainability di Coca-Cola HBC Italia - Un investimento da 30 milioni di euro con i quali produrremo in questo sito 30mila tonnellate di plastica riciclata".