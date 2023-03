‘Close the gap’, Pedroni (Coop): “Partito progetto a sostegno popolazione iraniana”

(Adnkronos) - A margine della presentazione della campagna Coop per l’inclusione di genere “Close the gap, riduciamo le differenze”, che quest'anno giunge alla terza edizione e si propone l’ulteriore missione di sensibilizzare riguardo la lotta per la libertà della popolazione iraniana, Marco Pedroni, presidente di Coop Italia e Ancc-Coop, ha presentato i risultati finora raggiunti grazie all’iniziativa ed ha parlato del progetto a sostegno della popolazione iraniana al quale ha collaborato Amnesty International Italia.