Clima, Pedrocchi: “Fonte energetica del futuro è il nucleare, non le rinnovabili”

(Adnkronos) - “Iniziative come la conferenza stampa di oggi sono importantissime, ma vorrei precisare che oggi non c’è una posizione scientifica sul clima ma ideologica promossa dal mainstream. Il clima è sempre cambiato e quello che si sta registrando oggi è niente. Non c’è dubbio che la fonte energetica del futuro è l’energia nucleare e non le fonti rinnovabili. E’ augurabile che questa possa sostituire i combustibili fossili”. Così il professore emerito di energetica del Politecnico di Milano, Ernesto Pedrocchi, a margine della conferenza stampa dal titolo ’Custodire l’ambiente custodendo l’uomo’, tenutasi presso la sala cristallo dell’hotel Nazionale a Roma e organizzata da Pro Vita & Famiglia.