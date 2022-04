(Adnkronos) - Piero Angela ospite di “Ci Vuole un Fiore” - il primo show green della tv italiana condotto da Francesco Gabbani con Francesca Fialdini e in onda in prima serata su Rai1 - lancia il suo appello a favore del clima 'rappando' la canzone di Sergio Endrigo da cui prende il titolo il programma per poi concludere: "Non esiste il futuro, o almeno noi non lo conosciamo, forse gli astrologi che attraverso gli astri possono fare previsioni, ma noi no, esistono tanti futuri possibili, dipende solo da noi quale vogliamo scegliere". Immagini raiplay.it.