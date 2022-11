(Adnkronos) - “La Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è presente alla Cop27 per far sentire in maniera forte la voce delle Comunità più vulnerabili e di coloro che sono maggiormente esposti alle conseguenze del cambiamento climatico. Dal Pakistan alla Somalia e dai Paesi caraibici alle isole del Pacifico sono tante le comunità che stanno subendo disastri sempre più intensi e violenti. La Cop27 è un’occasione unica per parlare ai governi e chiedere loro di investire per proteggere chi sta pagando il prezzo più alto dinanzi a questa crisi e, soprattutto, per invertire la rotta e fare in modo che il nostro Pianeta abbia un futuro”. Questo l’appello di Francesco Rocca, presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ifrc) e della Croce Rossa Italiana in un video messaggio dalla Cop27.