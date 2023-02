Clima, Brussato: “Pianeta non può permettersi transizione energetica”

(Adnkronos) - “Nel volume, Dialoghi sul clima tra emergenza e conoscenza, poniamo l’attenzione su di un’analisi inerente all’effettiva disponibilità delle materie prime per effettuare la transizione ecologica. E’ fondamentale comprendere se il pianeta può permettersi una transizione energetica come quella promossa. I depositi minerari sono fenomeni geologici unici non replicabili”. Lo ha detto l’ingegnere minerario, Giovanni Brussato, a margine della conferenza stampa dal titolo ’Custodire l’ambiente custodendo l’uomo’, tenutasi presso la sala cristallo dell’hotel Nazionale a Roma e organizzata da Pro Vita & Famiglia.