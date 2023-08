Clima, a Fiumicino un’opera interattiva per sensibilizzare i viaggiatori sulla sostenibilità

(Adnkronos) - Si è tenuto presso il cuore dell’aeroporto internazionale di Fiumicino ‘Leonardo Da Vinci’, l’evento dal titolo ‘Verso il viaggio sostenibile e green’. L’iniziativa organizzata da Mundys, in collaborazione con Aeroporti di Roma, è stata l’occasione per sottolineare quanto è stato fatto, e quanto si farà, per l’Italia, e non solo, riguardo le nuove infrastrutture green. Nel corso dell’evento è stata inaugurata un’installazione artistica immersiva alimentata dai dati delle reti aeroportuali e stradali, messi a disposizione da Mundys. Un’opera che rappresenta una fusione tra tecnologia e creatività che sensibilizzerà i visitatori sulle tematiche del cambiamento climatico e sulla necessità di rispettare gli obiettivi internazionali di sostenibilità e azzeramento delle emissioni.