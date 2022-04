Claudio Scarpa, Direttore Associazione veneziana albergatori “le imprese di servizi saranno il futuro, il turismo deve trovare più spazio”

(Adnkronos) - Dietro il servizio di un cameriere c’è un’altissima professionalità che va riconosciuta, oggi le imprese sono in difficoltà a trovare persone qualificate “Il nostro è un settore che avrà una grande area di sviluppo e riserverà opportunità di trovare un lavoro qualificato, molti sono laureati, anche per farei il cameriere occorre una professionalità di altissimo rilievo. C’è purtroppo una carenza di personale che sta angustiano le imprese. Dobbiamo dare maggiore importanza al turismo, nella stampa diventa fatto di costume solo a luglio e agosto, e si trova raramente nel mondo dell’economia e questa sottovalutazione fa si che tutte le imprese turistiche vengano considerate di sere B, invece non è così le imprese di servizi saranno il futuro e le imprese alberghiere sono in prima fila.”