(Adnkronos) - Claudio Amendola ospite a 'Belve'. L’attore romano si racconta con onestà a Francesca Fagnani: "Sono stato dipendente dalla cocaina". E, a proposito della sua separazione da Francesca Neri, per la prima volta confida: "Oggi non c'è dolore. Il dolore c'è stato prima. C'è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo".

A proposito del suo rapporto con le droghe, quando Francesca Fagnani gli chiede se pensa di essersi fermato prima di diventare dipendente, ha ammesso: "No, ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli". Quando Fagnani domanda quand'è che si tocca il fondo, Amendola ammette: "Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato". E' a questo punto che Fagnani gli chiede: "Ne è uscito da solo?". "Sì, completamente da solo", è la risposta di Amendola. (Immagini RaiPlay.it)