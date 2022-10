Civitavecchia, Del Papa (Stock Sinergy): “Investiti 3 milioni di euro per silos perché crediamo nel futuro”

(Adnkronos) - “Ritengo che Civitavecchia sia, per gli oli vegetali, il porto della globalizzazione. Questo perché tutte le sponde del Mediterraneo sono pieni di ulivi. Il problema di oggi è il futuro, noi ci siamo preparati perché ancora ci crediamo”, così Giorgio Del Papa della Stock Sinergy Civiterminal a margine della conferenza stampa tenutasi nel porto di Civitavecchia. “La Stock Sinergy ha investito 3 milioni di euro per questi dieci serbatoi e per i prossimi 4”.