Cimmino (PagoPA): “Digitalizzazione servizi per cittadini più soddisfatti”

(Adnkronos) - In occasione della 39a edizione dell’Assemblea Anci, il tradizionale appuntamento annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani che coinvolge sindaci, amministratori e rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale, e a margine del workshop “Amministrazioni più efficienti, cittadini più soddisfatti: una sfida che passa dal digitale. Quali strategie per vincerla insieme a livello di ecosistema, tramite l’adozione di nuove piattaforme e servizi a disposizione dei Comuni”, promosso da PagoPa, Gloriana Cimmino, direttore vendite clienti di PagoPa SpA, parla di come la digitalizzazione dei servizi rende le amministrazioni più efficienti e i cittadini più soddisfatti.