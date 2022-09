Ciarcelluto (Aepi): "Nostro obiettivo è far crescere i clienti dei nostri associati"

(Adnkronos) - "Il nostro obiettivo principale è quello di dare un contributo per far crescere i clienti dei nostri associati, specialmente per le piccole e micro imprese, facendo proposte alla politica e alle istituzioni". Così il vicepresidente vicario di Aepi, Giuseppe Ciarcelluto, a margine della prima giornata della festa nazionale di Aepi a Labro.