(Adnkronos) - "Devo dirlo io prima di Amadeus...". Fedez in agguato con il 'quasi spoiler' mentre Amadeus, ospite al Tg1, sta per annunciare che Chiara Ferragni, moglie del rapper, sarà la coconduttrice del Festival di Sanremo 2023 nella prima e nell'ultima serata. "Lo presenta mia moglie", ripete Fedez, mentre Chiara Ferragni si raccomanda con il marito: "Non pubblicare!", dice l'imprenditrice. Tutto ok: il video compare sulle stories di Instagram dopo il Tg...