Chianti: riconnettere le persone all’essenza del vino

(Adnkronos) - Oramai da un decennio il Chianti si racconta al grande pubblico internazionale - sia dei consumatori, che degli operatori del settore - attraverso eventi, masterclass, degustazioni e seminari in Italia e in tutto il mondo. L’esperienza maturata durante questo lungo e importante percorso ha dato modo alla denominazione di crescere e di impostare una comunicazione che porti appassionati e professionisti a riconnettersi all’essenza del vino. Ne parla ai nostri microfoni Luca Alves - Event Manager e Wine Ambassador Consorzio Vino Chianti - che abbiamo incontrato in occasione di Milano Wine Week, dove Chianti per tutta la durata della kermesse ha proposto l’esperienza unica della Chianti Lovers Boat: degustazioni e masterclass dedicate a tutte le sfumature della