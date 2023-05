(Adnkronos) - Un gommone fa avanti e indietro lungo la stradina che delimita il parcheggio di via IV novembre che oggi, dopo l’esondazione del fiume Savio, è un mare di fango. A spingerlo a braccio sono i vigili del fuoco, che liberano così gli allievi del centro addestramento della Polizia di Stato a Cesena intrappolati dall’acqua.

“Siamo di Napoli - scherzano con l’Adnkronos senza mai fermarsi - lo scudetto ci ha fatto forza e adesso pensiamo a dare il massimo qui”. Nelle vie tutte intorno, da via Ciro Menotti a via IX febbraio fino al ponte Vecchio, solo fango, sacchi di iuta, tavole di legno, scope ormai logore e tutto quello che è stato possibile mettere in salvo dai negozi inondati da fiume.