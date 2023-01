Centromarca: "Caro prezzi pesa su industrie, pronti a tavolo con governo"

(Adnkronos) - In occasione della conferenza stampa promossa da Centromarca, l’Associazione italiana dell'industria di marca, sono intervenuti Francesco Mutti, presidente di Centromarca, Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos e Angelo Massaro, general manager per l’Italia di Iri. Al centro dell'incontro le previsioni di consumo per il 2023, l'impatto dell'aumento dell'inflazione sulla filiera dell'industria di marca e la possibilità di aprire un tavolo di confronto con il governo al fine di individuare una strategia idonea a sostenere sia le industrie che i consumatori.