Centrodestra chiude campagna elettorale a Piazza del Popolo

(Adnkronos) - Piazza del Popolo ospita la manifestazione unitaria di chiusura della campagna elettorale del centrodestra. Uomini, donne arrivati da tutta Italia con bandiere, palloncini e speranza. "Io ci credo, questa volta a vincere sarà il centro destra - dice all'Adnkronos Paola, in una mano la bandiera della Lega e in braccio il suo inseparabile cocker - Chiunque sia a prendere più voti, tra Salvini, Berlusconi e Meloni, sarà un degno presidente del consiglio".

In piazza, dove dagli altoparlanti risuona "Sarà perché ti amo", ci sono anche i giovanissimi sostenitori di Forza Italia: "Berlusconi ha presa su di noi da molto prima che approdasse su TikTok - dicono all'Adnkronos i ragazzi, tutti tra i 16 e i 27 anni - Confidiamo in lui per un'Italia che torni ad essere competitiva e ad offrire a noi giovani più lavoro e maggiore competitività".