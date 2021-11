"Spesso del settore agricolo si ha una percezione distorta: si pensa che sia una cosa da anziani, qualcosa di quasi antico. Oggi l'agricoltura è fatta da giovani, laureati, e non sempre laureati in materie legati all'agraria", lo ha affermato il sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gianmarco Centinaio, intervenendo all'inaugurazione del Centro per l’Eccellenza Industriale di Philip Morris International.