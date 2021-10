Celano (APMARR): “Puntiamo su PNRR per eliminare disuguaglianze nell’assistenza territoriale”

“Puntiamo sul PNRR per eliminare le diseguaglianze che esistono a livello regionale per quanto riguarda l’assistenza e le cure. Oggi a seconda di dove si nasce e di dove ci si cura probabilmente cambia anche il tipo di assistenza che si riceve. Vogliamo che da oggi, grazie ai fondi che arriveranno per ridisegnare il nostro sistema sanitario, si possano eliminare le diseguaglianze per arrivare ad un’uniformità di cure”. Lo ha dichiarato Antonella Celano, presidente di APMARR - Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, a margine del convegno organizzato da APMARR dal titolo “L’assistenza territoriale integrata in reumatologia”, che si è tenuto presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma.