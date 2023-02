(Adnkronos) - "E' una sentenza giusta, spero sia ergastolo a vita senza sconti di pena". Lo ha detto Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si allontanò dalla comunità di Corridonia e i resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza (Macerata), dopo la conferma dell’ergastolo per Innocent Oseghale anche per la violenza sessuale. La mamma ha confessato di essere "tesa" perché "ho imparato che nella vita non si sa mai, dovevo aspettarmi di tutto. Ma confidavo nei giudici, nella loro umanità e nel fatto che hanno letto le carte". Questa sentenza "un po’ di sollievo me lo da" ma "ora vogliamo gli altri. Ci sono le prove che ci stavano altri, ci sono altri mostri fuori da prendere", ha detto. Dopo la sentenza la mamma di Pamela ha abbracciato amici e parenti e fuori dal tribunale ha urlato ‘ergastolo’.