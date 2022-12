Casasco (Fmsi-Efsma): “Ruolo della vaccinazione nello sport diventa fondamentale”

(Adnkronos) - “Sport&Prevenzione: il ruolo della vaccinazione per un sistema immunitario allenato e sempre in forma” è il titolo del talk che si è tenuto a Roma il 16 dicembre. A margine dell’evento, ha preso parola Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana e della Federazione Europea dei Medici Sportivi, che ha annunciato, per il 2023, un anno di analisi dell’ottemperamento delle vaccinazioni durante lo screening di visita per la certificazione di idoneità all’attività sportiva.