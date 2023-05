(Adnkronos) - Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo la manifestazione di oggi all'Arco della Pace, si è recato all'Università Statale di Milano per incontrare gli studenti accampati in tenda da ieri sera, per protestare contro il caro affitti. Landini ha salutato i giovani e, mentre parlava con loro informandosi sul proseguimento della protesta, è stato contestato da quattro giovani appartenenti al collettivo studentesco Cambiare Rotta.

I quattro hanno accusato il sindacato rappresentato da Landini di ingannare i propri iscritti e venire a patti con i governi, senza ottenere risultati per studenti e lavoratori, anzi imponendo la pacificazione sociale. Tra le critiche, anche la scelta di consentire alla multinazionale Just Eat, più volte al centro di polemiche, accusata di sfruttamento dei suoi lavoratori, di sponsorizzare il concertone del primo maggio.

Landini ha ascoltato le rimostranze dei ragazzi, tentando di dialogare con loro, poi, rendendosi conto che i giovani non intendevano ascoltarlo, ha risposto: "Se volete continuare a fare così, fate pure, io non sono la Meloni e non sono mai stato al governo. Anzi, ho scioperato contro tutti i governi. Siamo pronti a fare tutto ciò che c'è da fare. Dovete imparare ad ascoltare e capire chi sono i vostri interlocutori". Quindi ha aggiunto: “Adesso potete dire che esistete perché avete detto qualcosa al Segretario della Cgil”. Nel frattempo, alcuni degli universitari accampati sono intervenuti in difesa del segretario della Cgil, accusando i coetanei: "Chi vi ha mai visti in università?". E i quattro ragazzi si sono allontanati.