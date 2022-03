Carli (Arte Generali): "Arte contemporanea ha bisogno di fare sistema, quota rosa sta emergendo"

(Adnkronos) - "Da questo rapporto emerge che l'arte italiana ha bisogno di fare sistema, manca il supporto agli artisti emergenti. Ci sono tante iniziative singole con esempi di riferimento anche a livello mondiale che non sono mai stati raccontati insieme, con la nostra foto volevamo spronare a migliorare questo aspetto. Un altro punto da non lasciare in sospeso è che nell'arte contemporanea fino ad ora mancava la quota rosa ma con il tempo le donne si stanno facendo sempre più spazio" commenta l'head of Arte Generali Italo Carli durante la presentazione, a palazzo Bonaparte di Roma, del rapporto "Quanto è riconosciuta all'estero l'arte contemporanea italiana?”, pubblicato dallo studio di professionisti per l’arte e la cultura BBS-Lombard con il sostegno di ARTE Generali.