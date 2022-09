Carini (AEPI): Pnrr va ripensato alla luce della crisi energetica

(Adnkronos) - "Aepi si aspetta molto dal Pnrr e dal nuovo governo in termini di Pnrr, ma soprattutto di sua gestione e di linea di trazione coi territori. Il Pnrr, a nostro avviso, deve essere ripensato alla luce dei nuovi eventi, quindi parliamo di crisi energetica e di tutto quello che ne consegue, e nell'ottica di capire qual è il tessuto sociale di questo Paese, che è fatto di piccole e piccolissime imprese". Così il responsabile AEPI PNRR e Recovery Plan, Paolo Carini, a margine della terza festa nazionale della Confederazione AEPI al via oggi a Labro, in provincia di Rieti.