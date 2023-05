Candidate Experience, Terraneo (CleverConnect): “Serve portare nell’esperienza del candidato tema della personalizzazione”

(Adnkronos) - “Oggi le aziende hanno una nuova sfida quando si tratta di coinvolgere i candidati oltre ai consumatori. Noi di Clever Connect stiamo lavorando sulla candidate experience portando la logica della personalizzazione di solito offerta al consumatore nel mondo delle risorse umane, che oggi ancora faticano a entrare nella logica di immediatezza e personalizzazione. Il candidato oggi è abituato ad esperienze personalizzate e immediate, si aspetta feedback e esperienze personali: temi che nel processo di selezione faticano ad emergere. Noi di CleverConncet stiamo supportando le aziende a sostenere queste logiche con l’idea di vedere il processo di selezione come esperienza omni-canale che non sia solo competenza delle risorse umane.”