(Adnkronos) - “Vivere con una storia difficile appiccicata addosso è difficile e faticoso”, racconta Giusy. “Ci si sente condannati ingiustamente. Occuparmi di Calimero - il pulcino nero, ndr - così simile a me, è il modo migliore per non farmi sopraffare dalla mia sofferenza. Un’efficacie skin care di routine, e tutto assume un senso migliore, più bello e più utile per me stessa e per i Calimero, da qualsiasi cortile vengano”.