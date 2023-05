Calenda: “Servono incentivi per chi investe su digitale, economia circolare, ambiente, energia”

(Adnkronos) - Calenda: “Ho proposto al governo di usare fondi del PNRR per fare un incentivo automatico come impresa 4.0 per chi investe su digitale, economia circolare e ambiente, ed energia” ha detto Carlo Calenda, Segretario Azione. “La Francia ha il nucleare, l'energia nucleare deve essere la nostra fonte fissa e stabile per far fronte all’intermittenza di fonti rinnovabili come il vento”.