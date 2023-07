Caldo, Rocca: “Manteniamo alta la guardia, Uscar si stanno attivando”

(Adnkronos) - In questa fase di emergenza caldo "nel Lazio c'e' stata una buona attenzione della popolazione alle raccomandazioni. Ma bisogna mantenere alta la guardia e continuare a informare. Le nostre aziende territoriali si stanno attrezzando sempre meglio per dare anche risposte domiciliari, su modello Uscar - Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale -, utilizzato per il Covid. In questi giorni si sta organizzando questa risposta. Le Uscar si stanno attivando". Così Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, a margine del Congresso della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi).