Calcio, tifosi milanisti non 'risparmiano' monumento in piazza Duomo

(Adnkronos) - I tifosi milanisti ‘conquistano’ rapidamente piazza Duomo a Milano forti del risultato di vantaggio acquisito nel primo tempo contro il Sassuolo. Se i primi ultrà rossoneri avevano ‘occupato’ la parte della piazza vicino alla galleria ora non risparmiano i gradini del monumento a Vittorio Emanuele II, monumento completamente ricoperto da tifosi con maglie, sciarpe, bandiere e lo striscione ‘Pioli is on fire’ dedicato al suo (quasi) primo scudetto da allenatore. Continuano, intanto, i cori contro i rivali storici: Inter in primis e Juventus.