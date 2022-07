Calcio: riparte e vince la Nazionale di Poste Italiane

(Adnkronos) - In collaborazione con TGPoste

Esordio vincente per la Nazionale di calcio di Poste Italiane. La squadra guidata dal ct Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e della Nazionale italiana, ha vinto il torneo triangolare al quale hanno partecipato l’AS LUISS, la squadra dell’Università LUISS Guido Carli, e il team della Bologna Business School in occasione della “Giornata mondiale delle capacità dei giovani”, che si celebra oggi. Allo Stadio Tre Fontane di Roma gremito di pubblico, Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane e Giuseppe Lasco, Condirettore Generale, insieme al Presidente della FIGC, Gabriele Gravina. “Lo sport è cultura- ha dichiarato al TGPoste Del Fante - siamo contenti di ripartire dopo due anni di pandemia con la nazionale che era rimasta in panchina. Contenti di avere un folto pubblico di interessati, dipendenti, amici, una bella atmosfera”.

Soddisfatto anche il Condirettore Generale Giuseppe Lasco: “Abbiamo creato questa nazionale di Poste qualche anno fa, prima della pandemia proprio con lo spirito di aggregare, fare gruppo, creare uno spirito di squadra. Oggi ripartiamo con un triangolare che coinvolge il mondo universitario che è l'architrave del nostro Paese”.