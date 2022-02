Calcio, Cecchini (Italia Celere): ''Ultras senza limiti, chiederemo contezza di quanto accaduto''

(Adnkronos) - "Chiederemo contezza di quanto accaduto, non è possibile permettere a certa gente di scorrazzare per la città e fare il bello e il cattivo tempo. Siamo a Cagliari e i già agitati ultras del Napoli decidono di partire dall'aerostazione a piedi senza salire sugli autobus messi a disposizione dalla Questura. Corteo non autorizzato e non preventivato con cori che invitano gli ultras cagliaritani a scontrarsi. Una realtà paradossale sapendo fosse ben manifesto l'astio tra le due tifoserie addirittura dal 1997. A fine partita scontri tra le due tifoserie e le Forze dell'Ordine. Barbari scalmanati, violenti, viziati e irresponsabili che si divertono a commettere reati sapendo l'inconsistenza dell'azione repressiva come la Legge prevede". La denuncia è di Andrea Cecchini, Italia Celere.

"Chiederemo contezza di quanti fermi siano stati operati da chi preposto perché è inaccettabile pensare di aver permesso loro di occupare una città e poi, dopo aver usato violenza verso i Reparti Mobili della Polizia, impuniti tornare a casa. Si è perso il senso della forza pubblica - continua il sindacalista del Reparto Mobile - pensando che un intervento della Polizia fermo e deciso debba significare per forza violenza, per paura di telefonini e del politicamente corretto di un Paese incoerente e irresponsabile. Tutti a lamentarsi dopo, nessuno che ci ascolti per salvare l'Italia da una deriva anti-democratica oramai in stato avanzato e avariato".

"Qualcuno ci ascolti nelle stanze parlamentari - conclude la nota - non possiamo permettere si abbassi la guardia sul rispetto della Legalità, soprattutto se poi questo significa mettere in difficoltà gli unici in Italia che pagano sempre per il solo dovere di lavorare, ovvero le Forze dell'Ordine! Se dietro a tutto quanto sta accadendo con l'Ordine Pubblico v'è una volontà politica è opportuno si inverta immediatamente la tendenza prima che qualcuno si faccia male davvero. Quanto dobbiamo sopportare ancora?".