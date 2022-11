Calabria Outdoor, alla scoperta con Lonely Planet

(Adnkronos) - Lonely Planet Italia ci porta nuovamente in Calabria, con la guida “48 ore”.

Stavolta si va alla scoperta di una Calabria potente e sconfinata, con panorami mozzafiato e grandi foreste. L’entroterra della Calabria sa offrire molto, con avventure incredibili e attività inaspettate.

Partendo dalla natura, la guida di Lonely Planet Italia, si passa per i Giganti della Sila, il Parco nazionale del Pollino, il Parco nazionale dell’Aspromonte e molto altro ancora. Il percorso viene consigliato in mountainbike, in rafting... e molto altro.

Ecco dove andare in Calabria per una gita di 48 ore.

