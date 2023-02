Caccamo (Indeed Italia): "In Alis per il potenziale immenso della logistica nella ricerca del lavoro"

(Adnkronos) - "Indeed, sito numero uno in Italia per la ricerca lavoro, è in Alis perché il potenziale di aiutare italiani a trovare lavoro nell'ambito della logistica e dei trasporti è immenso, un'industria affascinante che offre grandi opportunità di crescita. Saremo presenti in LetExpo con uno stand presso il padiglione 6 e una serie di workshop in cui supporteremo le aziende nel percorso di creazione della strategia di recruitment necessaria in questo mondo della ricerca del personale molto cambiata dopo la pandemia". Così Ilaria Caccamo, managing director di Indeed Italia, a margine della presentazione del LetExpo 2023 promosso da Alis.