Buon compleanno Prosecco DOC Rosé!

(Adnkronos) - 727 milioni di bottiglie nel 2021 e un giro d’affari di 3 miliardi di euro: questi sono i numeri da capogiro del Prosecco DOC, uno degli ambasciatori dell’eccellenza del Made in Italy nel mondo, che trova nei propri mercati esteri un riscontro altissimo. In questo scenario si inserisce una ricorrenza particolare, festeggiata durante il brindisi di apertura della Milano Wine Week lo scorso 9 ottobre al CityLife Shopping District di Milano che ha visto 3mila persone riunite in un cin cin collettivo, che è stato anche l’occasione per festeggiare i due anni di Prosecco DOC Rosè. Ai nostri microfoni ne parla Andrea Battistella, Vice Direttore Consorzio Prosecco DOC.

