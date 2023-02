Brussa (IllyCaffè): “Ingaggio consumatore fondamentale per economia circolare”

(Adnkronos) - In occasione dell’annuncio dell’adesione di Starbucks by Nespresso all’Alleanza per il riciclo delle capsule in alluminio, fondata da Nespresso in partnership con illycaffè, David Brussa, Chief Sustainability Officer della illycaffè, parla di come il consumatore può contribuire in prima persona al progetto di economia circolare.