(Adnkronos) - Bper Banca a sostegno, ancora una volta di più, delle imprese in un periodo particolarmente difficile per i mercati finanziari. A Brescia, all'interno di una sala del Museo 1000Miglia, si è svolto un convegno per ribadire al mondo imprenditoriale e non la vicinanza di BPER Banca a questo mondo tramite un'opportunità di crescita come il mercato dei capitali nonostante il complicato periodo storico che stiamo vivendo.