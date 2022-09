Bottoni (Aepi): "Pace fiscale per contribuenti onesti che hanno problemi finanziari"

(Adnkronos) - "Aepi ha avanzato dieci proposte, la proposta essenziale è la semplificazione amministrativa. La burocrazia non ci ha aiutato in tutto questo periodo, la pressione fiscale è il secondo problema di tutto il sistema Paese. Noi stiamo chiedendo una pace fiscale per i contribuenti onesti che hanno fatto le proprie dichiarazioni e si trovano in problemi finanziari perché c'è un problema tecnico". Così il responsabile di AEPI Professioni, Celestino Bottoni, a margine della seconda giornata della festa nazionale della Confederazione Aepi a Labro.