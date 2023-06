Bonanni (UniFi): "Virus sinciziale seconda causa di morte al mondo per bambini"

(Adnkronos) - 'Il virus respiratorio sinciziale al livello mondiale è la seconda causa di morte nei bambini piccoli. In Italia ogni anno 16mila bambini vengono ricoverati in ospedale per Rsv, di questi un 20% finisce in Terapia intensiva. Sicuramente il nuovo anticorpo monoclonale consentirebbe di prevenire la patologia estremamente importante che può condurre alla morte". Così Paolo Bonanni, professore ordinario di Igiene generale e applicata, Università degli Studi di Firenze a margine del convegno “Un cambio di paradigma nella prevenzione del Virus respiratorio sinciziale (RSV) nella prima infanzia” che si è tenuto alla Camera dei Deputati.