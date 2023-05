(Adnkronos) - Gomme squarciate a Bologna per il tassista che pubblica su Twitter i suoi incassi quotidiani. Roberto Mantovani, noto su Twitter come @RobertoRedSox, da giorni pubblica quotidianamente le cifre relative agli incassi - in contati e con pagamenti Pos - alla fine di ogni turno. L'iniziativa evidentemente non è piaciuta a qualcuno. "Il turno diurno oggi viene rimandato", scrive Mantovani pubblicando il video che mostra il taxi con 3 ruote a terra. Il tassista ha denunciato l'episodio in Questura.