Boehringer racconta 50 di partenariato italo-tedesco

(Adnkronos) - Il partenariato tra settore pubblico e privato per vincere le sfide economiche del futuro. È questo il tema centrale dell’evento istituzionale “Una storia di partenariato italo-tedesca: Boehringer Ingelheim per l’Italia” tenutosi a Roma mercoledì 14 dicembre in occasione del 50° anniversario di Boehringer Ingelheim in Italia.